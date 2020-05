C’est l’affaire de tous et de toutes : des petits gestes aux grands effets, l’effet papillon, réflexions globales - actions locales. Adrien Joveneau , connu et reconnu pour ses nombreux reportages sur le sujet, assurera la présentation tant en télévision qu’en radio. Il animera ces émissions en compagnie de personnes inspirantes, passionnées et passionnantes qui nous donneront envie d'encore mieux aimer notre Nature wallonne...Ils nous feront partager leur quotidien et leurs coups de coeur...

Et oui, après plusieurs semaines de confinement, le Printemps Grandeur Nature revient en radio sur Vivacité samedi et en TV sur La Une tous les dimanches !

FAIREBEL, les produits équitables à la mode de chez nous !

Printemps Grandeur Nature avec FAIREBEL, les produits équitables à la mode de chez nous ! - © Tous droits réservés

Ils en ont rêvé, ils l’ont fait : le label " FAIREBEL ", bon pour nos agriculteurs, pour votre santé… et pour l’avenir! Suite à la crise sans précédent qu’a subie le monde agricole, les agriculteurs belges ont lancé leur propre label: FAIREBEL est une nouvelle marque solidaire et " équitable " qui permet désormais aux agriculteurs de recevoir une rémunération décente pour une partie de leur travail et de reprendre la place qu’ils méritent au sein de la filière. Après le lancement des produits lait demi-écrémé, le lait entier goût chocolat, la gamme de crème glacée premium et le lait entier original, des fromages "au lait à l'herbe" et sans OGM , la coopérative s’attaque au marché du beurre. Découvrez FAIREBEL