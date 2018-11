Place d'Hiver à La Louvière

Du 30 novembre au 30 décembre, " Place d’Hiver " plaisir des petits et des plus grands ! Bien plus qu’un marché de Noël, cet événement illuminera la place Maugrétout avec des animations originales comme une piste de luge, des concerts, des rencontres magiques pour les enfants !

La magie de Noël s’installera dans le centre-ville louviérois dès le 30/11 et fêtera son 5ème anniversaire ; l’événement fait peau neuve avec de nouveaux aménagements et de nouvelles décorations lumineuses. "

" Une piste de luge de 25m de long prendra possession des lieux durant tout le mois. Pour les plus courageux, venez-vous essayer aux joies de la glisse, une descente de 20m vous y attend. "

" Place d’Hiver, c’est aussi un marché de Noël avec une trentaine de chalets installés dans une forêt de sapins, de quoi vous restaurer en toute convivialité. Mais pas seulement ! Venez également rencontrer nos nouveaux artisans qui vous présenteront des idées de cadeaux. "

A vos agendas sur la place Maugrétout !!

Le 30/11 : ouverture de Place d’Hiver avec une représentation du Conservatoire de Musique de La Louvière

Le 1/12 de 18h00 à 21h00 : orchestre itinérant

Le 5 et 6/12 de 16h00 à 18h00 : présence de Saint-Nicolas

Le 7/12 de 19h00 à 22h00 : fanfare de Noël

Le 8/12 : répétition de batteries des gilles "Les Maugrétouts "

Le 14/12 de 19h00 à 20h00 : ensemble vocale " La Cécilienne " et de 20h00 à 23h00, groupe musical " The Mononk’s Band "

Du 19 au 25/12 de 16h00 à 18h00 : présence du Père Noël

Le 21/12 de 19h00 à 20h00 : parade des objets lumineux de Décrocher la Lune

Le 22/12 à 15h00 : le kilomètre de Noël pour les enfants – à 17h00 : La Corrida des Loups pour les adultes - de 16h00 à 18h00 : présence de personnages de " Star Wars "

Le 24/12 à 11h00 : apéro de Noël

Le 28/12 de 19h30 à 21h30 : groupe itinérant " Sand Jordi’s Band "

Le 30/12 à 11h00 : apéro de clôture

Les 21, 22 et 23/12 sur la place Mansart, village du Père Noël en collaboration avec l’ASBL Centre-Actions et la Maison du Sport : distribution de cougnoux, de cacao chaud pour les enfants, décoration de sapins de Noël par les enfants.