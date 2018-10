Pascal Obispo en interview dans le "Tip Top" !

Porté par le single "Chante la rue chante", c'est ce vendredi 12 octobre que paraît le nouvel album éponyme de Pascal Obispo !

Un disque aux multiples collaborations sur lequel on retrouve entre autres Benjamin Biolay, Calogero, Christophe ou encore Isabelle Adjani.

Il sera en concert chez nous les 15 et 16 janvier au Cirque Royal de Bruxelles, le 18 janvier au Forum de Liège, le 19 janvier au PBA de Charleroi et le 29 novembre à Forest National !

C'est dans ce cadre que nous avons rencontré Pascal Obispo !

Ils sera dans le Tip Top Le Classement ce samedi 13/10 entre 10h30 et 13h00 et dans le Tip Top La Quotidienne le lundi 15, le mercredi 17 et le jeudi 18/10 entre 19h et 20h !

Soyez fidèles à ces rendez-vous car l'album sera à remporter durant ces émissions !

Découvrez déjà quelques extraits d'interviews au micro de Bruno Tummers ci-dessous :