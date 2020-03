Participez au Grand Nettoyage de Printemps pour une Wallonie plus propre!

Grande action en Wallonie où les citoyens sont invités à faire ou rejoindre, des équipes pour nettoyer leur environnement. Les wallons sont les ambassadeurs de la propreté publique.

Une fois inscrit, les participants reçoivent un kit de nettoyage (Sauf les réinscriptions qui sont sensés avoir gardé le kit)

Plus d’infos sur :walloniepluspropre

Lancée en 2015 cette grande action de sensibilisation a mobilisé 10.000 participants en 2015, plus de 40.000 en 2016, près de 80.000 en 2017, plus de 110.000 en 2018 et 163.000 en 2019… L’ambition de cette année est évidemment de faire encore plus !

Grâce à tous les bénévoles, 499 tonnes de déchets sauvages ont pu être ramassés.