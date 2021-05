Participez au Challenge Sans Pesticides

© ZERCK PIERRE-LAURENT

Pour participer, rien de plus simple : le formulaire d’inscription est disponible sur le site www.printempssanspesticides.be.

Le citoyen qui gère déjà ses espaces extérieurs sans pesticides partage la ou les alternative(s) qu’il utilise pour arriver à ce résultat.

Le citoyen qui a besoin d’un petit coup de main, mentionne le problème le plus fréquent pour lequel il doit encore utiliser un traitement chimique.

Ils indiquent ensuite le nombre de m² entretenus sans pesticides ou qu’ils s’engagent à ne plus traiter : un jardin, un trottoir, une terrasse, une jardinière... Le nombre de m² mentionnés alimentera au fur et à mesure un compteur et une liste d’alternatives disponible sur le site internet se verra enrichie en fonction des trucs et astuces partagés.