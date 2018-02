Parrainez un arbre avec les points verts Adeps

Pour des marches encore plus vertes, parrainez un arbre pour diminuer l’empreinte carbone des Points Verts !

Les Points Verts rassemblent chaque année, 550.000 participations. Encore faut-il préserver la qualité de ce cadre de vie et… diminuer l’empreinte carbone des déplacements effectués en voiture pour rejoindre les Points Verts : 1.305 tonnes de CO2 par an !

L'ADEPS SE MET AU VERT

Afin de diminuer cet impact, l’Adeps étudie la mise en oeuvre de plusieurs pistes :

- promouvoir le covoiturage via une plateforme de mobilité partagée (sans but lucratif, dans l’esprit Points Verts) afin de passer de 2 à 3 personnes par voiture

- encourager la mobilité douce pour passer de 1 à 5 % de voyages en train dans un délai de 15 ans.

STOP AU CARBONE !

Plus simple et plus rapide à mettre en œuvre, l’opération " Parrainez un arbre " consiste à compenser les 1.305 tCO2 annuels par la plantation d’arbres au Burkina Faso (Afrique) : l’Adeps investit 20.000 € pour former des techniciens locaux chargés de la production et la mise en terre de 90.000 plants forestiers d'espèces locales utilitaires produits dans 25 pépinières situées au Burkina Faso.

De quoi séquestrer (immobiliser), dans un premier temps, près de 6.200 tCO2 au bout d’une quinzaine d’années, sans parler de l’impact favorable sur la formation et la sécurité alimentaire de la population locale.

Vous aussi pouvez participer activement :



PARRAINEZ UN ARBRE :

- inscrivez-vous en ligne ICI pour recevoir votre Pass Points Verts et demandez au secrétariat de votre prochain PV le timbre annuel, dont le prix passe de 1 à 2 € pour soutenir l’opération " Pour des marches plus vertes "

- en achetant l’Agenda Points Verts (calendrier), dont le prix passe de 2 à 3 € :

• au secrétariat d’accueil d’un Point vert ou d’un Centre de Conseil du Sport

• par voie postale : versez 3 € sur le compte BE58 0912 1110 6179 du Centre de conseil du sport (CCS) Luxembourg en indiquant, en communication libre, votre nom et votre adresse complète.

Ce n’est qu’un premier… pas !

D’ores et déjà, l’Adeps prépare une seconde étape plus ambitieuse, axée sur le covoiturage volontaire (et heureux !)Et si vous avez une idée ou un projet pour diminuer l’empreinte carbone des Points Verts, une seule adresse : adeps-info@cfwd.be