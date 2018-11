On vous offre la neige dans les Alpes du Sud!

Direction Orcières Merlette, la station la plus ensoleillée des Hautes-Alpes! Vous y séjournerez au Village Club du Soleil, en formule tout compris avec forfaits, matériel de ski, accès à l'espace bien-être et restauration. Vous pourrez profiter de nombreuses activités dans la station et sur le domaine skiable et participer aux événements et animations qui vont rythmer la saison. Vous connaissez déjà Orcières Merlette? Dites-le nous sur Facebook!

Séjour offert : Séjour d’une semaine (7 jours/6 nuits) pour 2 personnes au Village Club du Soleil d’Orcières Merlette, en formule tout compris incluant le matériel de ski, les ski passes, les repas, ainsi que l’accès illimité à la piscine et à la patinoire de la station.

Validité : du 22 décembre au 22 avril 2019, selon disponibilités, non remboursable et non échangeable.