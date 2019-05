Ne manquez pas "Les Nuits du cirque" le samedi 25 mai 2019 de 17H00 à 23H00

Les Nuits du cirque

Samedi 25 mai 2019

de 17H00 à 23H00

Abbaye de Villers-la-Ville (Belgique)

Infos & tickets : www.070.be – 02/ 346 93 93

Imaginez une centaine de clowns, de saltimbanques et d'artistes descendant du ciel, épousant les bâtiments centenaires de l’Abbaye de Villers-la-Ville, tutoyant les pierres et les fleurs, voltigeant au-dessus de vos têtes parmi les étoiles... Non, vous ne rêvez pas !

Pour cette neuvième édition, Les Nuits du Cirque offrent aux spectateurs de tous âges un programme plus féérique que jamais et un final en apothéose dans la Nef centrale...

Restez avec nous, on a besoin de vous !

Pour la 1ère fois aux Nuits du Cirque, les spectateurs deviennent acteurs.

À la nuit tombée, vous serez transformés en concertistes d'un soir afin d’interpréter avec nos artistes une œuvre magistrale improvisée.

Suivez le maestro, la diva et le virtuose et signez avec eux un ballet d’une grande poésie.

Ça vole haut et beau, la tête dans les étoiles, comme dans un rêve d'enfant.

On en sort complètement carillonnés, dis dong !

