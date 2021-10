Ne manquez pas le Festival International Nature à Namur du 15 au 24 octobre - 27e ÉDITION DU... Le Festival International Nature Namur rassemble chaque année plusieurs milliers de personnes de tous horizons. Son objectif premier est d’émerveiller le public à l’aide de belles images, mais également de le sensibiliser à la biodiversité d’ici et d’ailleurs. Le Festival est le carrefour de tous les amoureux de nature. Pour sa 27 e édition, le Festival offre du 15 au 24 octobre 2021 un vaste programme dédié à l’image nature sur deux sites prestigieux de Namur : le complexe cinématographique Acinapolis à Jambes et la Citadelle de Namur. Des navettes gratuites circulent entre les deux sites pendant les 5 jours d’activités à la Citadelle du 20 au 24 octobre. Au programme de cette édition 2021 : • 61 films nature avec 3 compétitions, des avant-premières et des soirées de gala ; • 29 expos photos dont plusieurs en extérieur et celle du Concours International de Photo Nature de Namur; • Des ciné-débats, des conférences et des rencontres ; • Un agenda dense d’activités et de balades nature ; • Un Village Nature proposant des stands et la rencontre de photographes tels que Olivier et Frédéric Larrey, Adrien Favre, Bastien Riu, Bruno et Dorota Sénéchal, Joël Brunet ou encore Thierry Vezon; • Un Focus Environnement pour débattre sur des problématiques environnementales autour de projections documentaires ; • Des animations pour les familles et les écoles. La Nature est un spectacle et le Festival International Nature Namur vous réserve les m