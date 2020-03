Ne manquez pas le Carnaval du Laetare du 22 au 24 mars

Issue d'une tradition vieille de plus de 150 ans, le Carnaval du Laetare (22, 23 et 24/03) prend place dans la Cité des Loups et, avec lui, trois jours d'un amusement intense autour d'un folklore chaleureux et accueillant. L'essence du carnaval est la célébration du retour du printemps, son symbole, le Gille et avec lui, l'identité culturelle et folklorique de la région du Centre. Cum Lupis Laetare (venez vous réjouir avec les Loups) !

Le Dimanche 22/03

Tout commence le dimanche dès 5h du matin. Les Gilles - principaux acteurs du carnaval - se rassemblent les uns après les autres dans les différents quartiers avant de rejoindre le centre ville : c'est le "Ramassage". Retrouvailles, champagne,… contraste d'ombres et de lumières. Des premiers instants surprenants et d'intense émotion. Vers midi, les différentes sociétés se rassemblent devant l'hôtel de ville : c'est le "Rondeau" auquel participent également Paysans et groupes costumés. Coiffés de leur imposant chapeau de plumes, les Gilles offrent, pour la première fois, des oranges. Vers 21h : le Feu d'artifice, place communale, est un grand rendez-vous. Un cocktail de couleurs, de musique et de danse, à voir absolument ! Et la fête continue par un chassé-croisé des différentes sociétés au coeur du centre-ville.

Le Lundi 23/03

Dès 10h, les Gilles animent le centre ville. Le lundi matin est un moment privilégié des louviérois. Ceux-ci viennent retrouver leurs parents et amis gilles et savourer ensemble le temps de l'apéritif. L'après-midi, dès 17h, composé de toutes les sociétés locales, le Cortège démarre de la Place Maugrétout avec à sa tête, les géants D'Jobri et D'Jobrette, symboles folkloriques de la ville. Suivent ensuite les sociétés de fantaisie, les Paysans et, enfin, les sociétés de gilles. Les gilles, coiffés de leur magnifique chapeau de plumes d'autruche colorés à leur souhait ou resplendissant de blancheur, offrent au public des oranges par milliers. Tous les participants terminent ce cortège par un gigantesque rondeau sur la Place Mansart. Les gilles des différentes sociétés animeront ensuite le centre-ville pour vivre une deuxième folle nuit de carnaval.

Le Mardi 24/03

La tradition se marie avec la fantaisie, le Gille côtoie le travesti. Une débauche de couleurs et d'originalité : Clowns, Arlequins Indiens,… Tout le monde est là! Point d'orgue de cette journée : le brûlage des bosses ou plutôt " les " brûlages des bosses qui débutent vers 21h devant les locaux de chaque société. Pour symboliser la mort du carnaval, un mannequin en costume de Gille et rembourré de paille est livré aux flammes. Il s'agit d'une tradition typiquement louviéroise. Un spectacle unique et étonnant. Cependant, certaines sociétés lui préfèrent un rondeau aux feux de bengale ou un feu d'artifice.