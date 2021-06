Ne manquez pas le 19e Meeting International d’Athlétisme de la province de Liège

Nafi Thiam et Caster Semenya ont confirmé leur présence !

A moins d’un mois des Jeux Olympiques de Tokyo, certains athlètes peuvent encore rêver d’y participer

Le 19ᵉ Meeting international d’Athlétisme de la Province de Liège dispose d’un plateau de participants dont il peut être fier. A moins d’un mois du lancement des Jeux olympiques de Tokyo, ce sera l’occasion idéale de mettre les points sur les i notamment pour Nafi Thiam, Elise Vanderelst, Elliot Crestan et Ben Broeders. La double championne olympique Caster Semenya sera également présente à Liège.

Deux ans après la 18e édition pour cause de pandémie, la 19e édition du plus grand Meeting d’athlétisme de Wallonie se déroulera le mercredi 30 juin au stade de Naimette-Xhovémont.

Nafi Thiam sera sans conteste une des principales attractions du meeting. La championne olympique de l’heptathlon participera à Liège au 100 mètres haies. Elle sera notamment opposée à Anne Zagré, qui doit courir en 12.84 pour décrocher directement son ticket pour les Jeux olympiques. En raison de sa place dans le classement mondial, la meilleure hurdleuse belge a encore une grande chance de d’obtenir son ticket pour Tokyo. Le sauteur en hauteur Thomas Carmoy se trouve dans la même situation. Il doit franchir 2m33 pour décrocher directement son ticket olympique.

Elise Vanderelst, Elliot Crestan et Ben Broeders peuvent en revanche, à l’image de Thiam, dormir sur leurs deux oreilles en ce qui concerne Tokyo. Ils s’aligneront détendus au départ où ils pourront se frotter à des leaders internationaux. Sur 800, Vanderelst (qui participera au 1500 mètres aux Jeux olympiques; ndlr) devra faire face à la concurrence de la Kényane Mary Moraa et de la Béninoise Noelie Yarigo. Crestan affrontera le Kényan Collins Kipruto au 800 mètres chez les hommes et Broeders doit s’attendre à ferrailler à la perche avec le Néerlandais Menno Vloon.

Caster Semenya sera avec Nafi Thiam la seconde championne olympique présente au Meeting International d’Athlétisme de la Province de Liège. Elle est même double championne olympique. Agée de 30 ans, la Sud-Africaine est médaillée d’or du 800 mètres à Londres en 2012 et Rio de Janeiro en 2016. A Tokyo, Semenya veut participer au 5000 mètres, mais il lui faudra d’abord courir à Liège en deçà de 15’10”00. Francine Niyonsaba, vice-championne olympique du 800 mètres à Rio, sera également de la partie à Liège. Agée de 28 ans, la Burundaise a tout comme Semenya glissé vers la discipline du 5000 mètres, mais elle a déjà validé son billet pour Tokyo.

Katty Firquet: ‘Un évènement d’une grande ampleur et de grande renommée’

" Ce mercredi 30 juin, le stade liégeois vibrera donc au rythme des performances des nombreux athlètes internationaux et nationaux ", avance Katty Firquet, Députée provinciale Vice-présidente en charge des Sports en province de Liège“, car malgré la pandémie, tout sera mis en oeuvre pour offrir un événement de qualité ! La Province de Liège est fière de pouvoir vous annoncer que le 20e anniversaire coïncidera avec l’inauguration d’un stade qui aura entièrement fait peau neuve, de la piste aux gradins, en passant par le terrain central. Nul doute que cette édition, 20e du nom, permettra la réalisation de nouvelles performances grâce à la qualité de notre future infrastructure."