Ne manquez pas "La Flèche Wallonne" ce mercredi 30 septembre !

Et cette année "la Flèche Wallonne rime avec Automne"

À retenir : l a 84e édition de la Flèche Wallonn e, qui se tiendra mercredi 30 septembre prochain entre Herve et Huy, accueille les acteurs majeurs du dernier Tour de France, dont les Slovènes Tadej Pogacar et Primoz Roglic qui ont terminé sur les deux marches du podium à Paris.