Nantes vous ouvre les bras dans la Grande Evasion!

On vous emmène en citytrip dans une ville qui bouge!

Direction Nantes, capitale historique de Bretagne, tout près de l’Atlantique, du Mont Saint Michel et des châteaux de la Loire. A Nantes, on croise des œuvres contemporaines géantes, on fait des tours en éléphant ou en araignée mécaniques et, tout l’été, on vibre au rythme du Festival Le Voyage à Nantes, durant lequel les artistes s’emparent de la ville! On vous offre le séjour à l’hôtel de charme Voltaire Opéra, à 2 pas de toutes les curiosités! Vous connaissez déjà Nantes? Dites-le nous sur notre page Facebook!

Séjour offert : un citytrip pour 2 personnes à Nantes, incluant l’hébergement 3 nuits en chambre double avec petits déjeuners à l’hôtel de charme Voltaire Opéra, installé en plein centre historique, à 2 pas de toutes les curiosités. Le Voyage à Nantes vous offre également 2 Nantes Pass pour 72h, offrant la gratuité dans les transports en commun, dans les principaux musées et sites (château des Ducs de Bretagne, Machines de l’Ile, Musée Jules Verne,…) ou encore pour une croisière sur l’Erdre et pour les visites guidées de Nantes Tourisme, en Petit Train ou en Citytour Bus.

Validité: jusqu’à fin 2018, en fonction des disponibilités de l’hôtel.