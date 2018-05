Marché aux plantes et fleurs de Charleroi

Premier grand marché aux fleurs et aux plantes de Charleroi et exposition de jardins éphémères. Le samedi 19 mai de 9h à 18h Quai Arthur Rimbaud et Place Buisset

Une jardinerie urbaine, véritable vitrine du savoir-faire des artisans de notre région carolo en matière de jardin. Une trentaine d'exposants participent à cet événement qui s'inscrit dans le cadre du projet Green-C :

Développer un concept-store pour les jardiniers urbains ? Garnir les terrasses, verdir son balcon, agrémenter les petits jardins, succomber au plaisir de mettre les mains à la terre. Les jardiniers vivent aussi dans les villes ... Et aux alentours !

Pendant 4 jours du mois de mai, les rues carolos vont prendre des couleurs. Marché aux fleurs et aux plantes le 19 mai, prairies fleuries, jardins éphémères, colloque, … sont au programme.

Une initiative de l’Asbl Organis’action, la Ville de Charleroi, en partenariat avec VIVACITE, VIVRE ICI, La Nouvelle Gazette et Télésambre