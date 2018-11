La Love Disco, un évènement incontournable, un show pailleté & pétillant, une soirée inoubliable !

Le 8 décembre 2018 la Love Disco ouvrira ses portes pour la 11ème année consécutive! Les amoureux de la danse & de la fête joyeuse se retrouveront, se rassembleront pour vibrer sur des rythmes endiablés et célébrer la Disco…

Chaque année, la communauté des Disco Lovers s’agrandit (près de 6500 personnes en 2017) et admire les nombreux artistes & Dj’s qui se partagent la scène et rendent cette soirée mémorable. La Love Disco c’est un événement JOYEUX, PETILLANT et BON ENFANT lors duquel il fait bon se retrouver entre ami(e)s, entre collègues pour danser, rire, s’amuser, s’évader en toute convivialité !

La Love Disco c’est bien plus qu’une soirée. En effet, vous assistez à un véritable show, un spectacle à la fois musical et visuel et ce, grâce à la participation enthousiaste et professionnelle des différents artistes qui défileront sur scène.

A savoir: En warm up, c’est DJ Dan, un grand fan de disco, qui ouvrira la soirée. Le public bien en forme pourra alors accueillir dès minuit le band musical Disco Party Show. Slowdance et ses nombreuses danseuses et danseurs entrera en scène parallèlement au Disco Party Show. Dj Rocour sera le deuxième Dj à entrer en scène suivi de Dj Oli Soquette et enfin Dj Oli Tombeur clôturera la soirée. Et, comme pour tout spectacle d’envergure, il convient d’en assurer le bon déroulé, MC Patrick Alen sera aux manettes de ce gigantesque rendez-vous ! Ouverture des portes à 22h et c’est aux Halles des Foires de Liège.

