Les radios de la RTBF sont de retour sur les enceintes Bose

En novembre 2018, la marque audio Bose faisait le choix d’un changement de fournisseur pour la mise à disposition de stations radio depuis ses enceintes connectées. Un choix qui avait eu des conséquences importantes pour les auditeurs de la RTBF, puisque nos radios, comme de nombreuses autres radios en Belgique, n’étaient plus disponibles sur les systèmes SoundTouch.

En intégrant dorénavant l’application RadioPlayer, la plateforme de distribution officielle de l’industrie de la radio, Bose permet à nouveau d’écouter Vivacité, Pure, Classic 21 et l’ensemble de ses webradios, Musiq3 et La Première depuis l’application mobile SoundTouch de Bose.

Frédéric Gérand, Head of Radio à la RTBF, se réjouit de cette collaboration :



"Ce nouveau partenariat entre RadioPlayer et Bose garantit à nos auditeurs la meilleure expérience possible avec nos contenus audio, que ce soit pour nos radios comme nos podcasts : un son haute qualité et des métadonnées fiables, que nous certifions ."

Les auditeurs peuvent très facilement parcourir les stations par ordre alphabétique, consulter les recommandations, rechercher un contenu à écouter, découvrir les programmes de rattrapage et les podcasts ainsi que définir des présélections, de manière à ce que leurs stations préférées puissent être lancées en un clic.



Pour savoir comment profiter très simplement des radios RTBF sur les enceintes connectées et les barres de son Bose, nous vous invitons à suivre le pas à pas qui se trouve en lien ou en cliquant ici.