Les Nuits du Cirque

Après les succès répétés des 7 éditions précédentes, c’est avec grand plaisir et beaucoup d’enthousiasme que nous vous annonçons officiellement la tenue de la prochaine Nuit du Cirque dans l’écrin naturel et architectural de l'abbaye de Villers la Ville, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Préparez-vous donc pour une nouvelle balade féerique à travers les arts du cirque le samedi 26 mai prochain de 17 à 23 heures.

Rappel du concept

Passé l'entrée, le spectateur se déplace, au gré de sa fantaisie, au cœur de l'abbaye au sein de laquelle on retrouve dix scènes prêtes à accueillir nos acrobates, jongleurs, voltigeurs, saltimbanques, équilibristes, trapézistes et artistes mariant performance physique à la poésie des lieux, le rire à l'architecture. Les diverses scènes sont reliées entre elles par des artistes déambulatoires, des échassiers, des clowns et bien d'autres divertissements.

Les animations 2018

Cette année encore, une vingtaine de compagnies plus magiques et étonnantes les unes que les autres ont été sélectionnées: Dés l'entrée, vous serez accueillis par de drôles d’oiseaux fantastiques ainsi que d'étranges ours géants aux coeurs d’ors ! Ne vous laissez pas surprendre par le dinosaure des lieux, revenu hanter l'abbaye. Suivez donc la danse de ces animaux, sans trop vous approcher ! Une fanfare d'oies à suivre absolument, un clown aux pas de géants, des tables et chaises maladroites… bienvenue aux pays de surprises !

Sur scènes, un spectacle de cabaret aérien dans le cloitre, un duo défiant toutes les lois de l’équilibre dans la cour des novices, un spectacle haut perché à l’arrière de l’Abbaye, des artistes pendus au fil d’une nuit pleine d’étoiles, un spectacle de trapèze volant, une roulotte magique, un manège enchanteur,… sans oublier les écoles de Cirque qui attendent les bambins pour faire "valser les assiettes " ! Au total, plus d'une vingtaine de compagnies et une centaine d'artistes vous attendent pour partager émotions et frissons.

En apothéose, pour clôturer cette magnifique soirée, un final à vous couper le souffle, le spectacle " LA DOUBLE ROUE DE LA MORT " pour la 1ère fois en Belgique !

