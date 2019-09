Les Fêtes de Wallonie, du 12 au 14 septembre les concerts RTBF feront vibrer la Place St-Aubain !

Du 12 au 14 septembre, les concerts RTBF feront vibrer la Place St-Aubain !

Un programme varié avec une soirée Pure On Stage le jeudi 12/09 avec entre autre : Henri PFR, Kid Noize, Aéroplane et LIHO !

Vendredi 13/09, c’est au tour de Typh Barrow de vous envoûter suivi de Mister Cover.

Samedi 14/09, Alice on the Roof fêtera la Wallonie en compagnie de ses invités. Et vous ?

Du 12 au 16 septembre, place à la fête sur la Place d’Armes !

Groupes locaux, folklore wallon, festival des fanfares et soirée Oberbayern, mais pas que.

