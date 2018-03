Les Cats on trees en interview dans le "Tip Top" !

Alors que le duo français vient d'annoncer sa présence aux Francofolies de Spa 2018 le 20 juillet, les Cats on Trees publient ce vendredi 16 mars leur deuxième album intitulé "Néon" dont on connait déjà le single "Keep on dancing" sur Vivacité !

Dans ce cadre, nous avons rencontré les Cats on Trees et nous vous offrirons cet album !

Ils seront dans :

- le Tip Top Le Classement ce samedi 17/03 entre 10h30 et 13h00

- le Tip Top La Quotidienne du lundi 19/03 au jeudi 22/03 entre 19h et 20h !

En attendant voici déjà quelques extraits en vidéo ci-dessous !