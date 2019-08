Les 23, 24 et 25 août prochains, rendez-vous au festival le plus caliente de Bruxelles

Les 23, 24 et 25 août prochains, le festival le plus caliente de Bruxelles invite ses visiteurs au cœur du Bois de la Cambre, à vivre un programme riche en délices exotiques : concerts live, combats de lucha libre, DJ’s sets, food trucks, cours de danse, et bien plus encore !

Les vacances ne sont certainement pas encore finies !

Enjoy et sa fameuse Reggaeton Party ouvriront le festival avec au programme des Dj’s et chanteurs internationaux tels que Dj Mtg (Brasil) & Dj Khriz (UK), Ladita et bien d’autres. Ils assurent aussi la suite des festivités avec l’after party officielle du vendredi au Bazaar Brussels.

Cette année, l’équipe de Rio Sensation vous attends le samedi avec un programme de feu : le groupe Jack Majafe et Male Perez, les DJs Mista Key, Samo et Mara et bien sûr une bonne dose de danseuses et de Capoeira. Toute l’équipe assurera les prolongations avec l'after party officielle du samedi au Dyoukes.

Exclusivité : le collectif sera aux commandes de sa propre scène avec des dj’s et des animations pour vous faire danser durant tout le festival !

La programmation du dimanche tiendra elle aussi toutes ses promesses avec Beat Brother, Dj Kaze, Pedro Moura et bien d’autres surprises !

Devenue un incontournable du Festival, la lucha libre revient sur le festival pour vous en mettre plein la vue. Les catcheurs semi-pros et professionnels de la Brussels Young Wrestling Style, en luchadors masqués, monteront sur le ring pour assurer des combats acrobatiques spectaculaires et vous apporter votre dose de sensations fortes. La Fiesta Latina a l’honneur d’être le seul festival à programmer des sessions live et des workshops de lucha libre en Belgique.

Brassant massivement la communauté latino de Belgique, les aficionados et les familles, le festival propose également de multiples activités culturelles, ludiques et sportives pour petits et grands. Cours de salsa, merengue, reggaeton, bachata, samba et zumba; concours de limbo et activités traditionnelles. Sans oublier, les parades de Batuqueria, avec leurs percussions et leurs danseuses en costumes traditionnels qui viendront animer le site.

Enfin, à travers une multitude de Food trucks et mercadillos typiques, la Fiesta Latina régalera vos papilles en vous proposant des spécialités culinaires du monde entier!

La Fiesta Latina vous emmène voyager tout autour de l’Amérique du Sud, durant trois jours. Et tout cela, au cœur de la capitale belge !

