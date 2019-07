Le samedi 20 juillet, ne ratez pas la 17ème édition du Bal National dans les Marolles

La 17ème édition du Bal National se déroulera ce 20 juillet sur la Place du Jeu de Balle dans les Marolles.



Le Bal Populaire débutera par sa traditionnelle mise en jambes : une danse collective proposée au public. Cette année, le coup d’envoi est confié à Let’s Dance Ketjes.



Frédéric Longbois est également attendu. Découvert lors de " The Voice " France 2018, cet artiste avait subjugué les coachs et le public par sa maîtrise musicale et son tempérament atypique.



Belle Perez lui succèdera sur scène avec ses rythmes latino, suivie par DJ Saucisse qui proposera un medley des Snuls. Le groupe d’humoristes belges fête en effet ses 30 ans et cela ne passera pas inaperçu !



A 21h40, place à l’incontournable Grand Jojo pour une heure de concert ponctuée de ses grands succès.



Le beatboxer Big Ben, le DJ Crazy Sir-G et le groupe " The Amazing flowers " poursuivront la soirée dont le final est confié à une bête de scène : Paul Ambach alias Boogie Boy.



Le lendemain matin, le dimanche 21 juillet, dès 8h, le Vieux Marché épousera les couleurs de la Belgique. Les étals prendront des allures de fête pour cette troisième édition du Brol National. Et dès 16h jusqu’à 22h, place au Resto National. Ce grand restaurant urbain déployé sur la Place du Jeu de Balle. Au menu : un Moules-frites à déguster avec les frites de la Friterie Decorte, le tout au son du bal musette. La soirée s’achèvera à 20h par un karaoké géant proposé par " Bruxelles zingt " et le club local des Moustaches.



Le Resto National veille particulièrement à ce que tous les publics puissent partager ce moment convivial. Pour ce faire, l’opération " Tout le monde à table / Iedereen aan tafel " invite à financer des repas en faveur des habitants du quartier qui ne pourraient pas se les offrir. Les personnes désireuses de participer à cette collecte de fonds peuvent laisser leur don au moment de la réservation des repas sur le site : www.restonational.be



Enfin, notons que Bal National et le Resto National se mettent au vert en proposant désormais des gobelets réutilisables. Un geste écologique important partagé par les cafetiers de la place du Jeu de Balle. Une caution de 1 Euro par verre sera demandée aux consommateurs. Cet euro pourra d’ailleurs aussi être versé à l’opération " Tout le monde à table / Iedereen aan taffel " pour qui le souhaite.