Le salon BATIBOUW vous attend du 29 février au 8 mars à Brussels Expo

BATIBOUW , le plus grand salon belge de la Construction, de la Rénovation et de l’Aménagement pour professionnels et particuliers se déroule du 29 février au 08 mars 2020 à Brussels Expo. Tous les palais de Brussels Expo accueilleront à nouveau 900 experts de la construction et de la rénovation.

Les visiteurs peuvent se rendre au salon pour un projet de construction qui évolue tout au long de leur vie. Ils savent qu’une visite à BATIBOUW est le moyen idéal de trouver ce qu'ils cherchent. BATIBOUW les accompagne dans leur projet, en réunissant des marques et exposants fiables et renommés.

Dès ce 29 février, ce sera pleins feux sur le plus grand salon belge de la construction, de la rénovation et de l'habitation.

Les architectes ont fait appel à de nombreux de nos partenaires de qualité pour réaliser ces habitations. Les matériaux et les techniques utilisés font partie des dernières nouveautés disponibles sur le marché et qui seront bien sûr également présentes sur les stands des exposants durant le salon.

BATIBOUW verra 4 habitations de taille réelle : un studio, un appartement avec une chambre, un appartement avec deux chambres et une maison unifamiliale, dans le Palais 4. Ces habitations seront réunies dans un seul et même espace, autour d'un jardin commun. Cette nouvelle forme d'habitat collectif peut convenir à tout type de personne et permet d'intéragir et de créer faacilement des liens avec ses voisins.

Comment réduire son empreinte écologique ?

Pour répondre à cette question, cette nouvelle édition sera basée sur cinq thèmes :

GREEN BUILDING

SMART HEATING & COOLING

SMALL IS BEAUTIFUL

5 SENSES EXPERIENCE

Cinq thèmes pour y découvrir que la réduction de l’empreinte écologique est possible en utilisant des modes de construction faisant appel à des matériaux recyclables et à l’économie circulaire. L’économie circulaire est un système économique et industriel visant à maintenir les produits, leurs composants et les matériaux en circulation le plus longtemps possible à l’intérieur du système, tout en veillant à garantir la qualité de leur utilisation. L’économie circulaire s’oppose en cela à l’économie linéaire qui se débarrasse des produits et matériaux en fin de vie économique.

Yourte, tipi, cabane, chalet, caravane, tiny house, roulotte, dôme, zôme, earthship, habitat troglodyte, conteneur, ...

Les habitats alternatifs rencontrent également un franc succès et sont à envisager comme l’habitat du futur. L’habitat alternatif est une des réponses à la crise du logement (il faudra 200.000 logements supplémentaires d’ici 2026 en Belgique). De plus, il est nettement moins cher et donc davantage accessible à ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent pas consacrer 20 ans de leur vie au remboursement de leur maison.