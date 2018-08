Le Festival Royal de Théâtre de Spa devient LE ROYAL FESTIVAL !

Cette 59e édition marque un tournant important dans l’histoire du Festival : nouveau directeur et nouvelle ligne de programmation avec une ouverture vers de nouveaux publics (enfants, ado, jeunes adultes et spectateurs non-francophones) tout en conservant l’ADN du Festival !

A l’affiche, toujours du théâtre mais aussi du cirque, de la danse, du cabaret, du théâtre de rue, du théâtre pour enfants, de la comédie musicale, de l'humour, du music-hall, du théâtre de marionnette, des projets participatifs... Des stages, des rencontre, des lectures, des concerts et des after musicales…

Une programmation pour tous, à la fois moderne, variée et parfois décalée, composée de hits et coups de coeur de la saison écoulée mais aussi de belles surprises et de créations en exclusivité à Spa !

Faites une escapade à Spa et profitez d’un Festival convivial au coeur de la ville.

Plusieurs activités gratuites possibles l’après-midi et en after des spectacles.

Plus d'infos ici...