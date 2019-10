Le Rallye du Condroz, vous donne rendez-vous le samedi 2 et le dimanche 3 novembre

Plateau de feu

La lecture de la liste d’engagés- 142 inscrits - ne peut que provoquer le sourire et l’excitation, avec une petite dizaine de candidats à la victoire. Rappelons quand même que le titre de champion de Belgique se joue à Huy entre Kris Princen, Sébastien Bedoret et Adrian Fernémont . En plus de ces trois pilotes Skoda, Stéphane Lefebvre (Ford Fiesta), Ghislain de Mevius (Skoda), Cédric Cherain (VW Polo), le jeune et prometteur Français Pierre-Louis Loubet (Skoda), Vincent Verschueren (VW Polo) et Kevin Demaerschalk (Ford Fiesta II) peuvent eux aussi prétendre à la victoire. Et il ne faut pas oublier des pilotes moins souvent présents au championnat mais toujours en grande forme au Condroz : Yves Matton (Skoda), Xavier Bouche (VW Polo), Cédric De Cecco (Skoda), Davy Vanneste (Citroën), Olivier Collard (Skoda) ou encore Guillaume de Mevius (Citroën). Au total donc, 32 " R5 " dont 19 Skoda Fabia, six VW Polo, trois Ford Fiesta et trois Citroën C3.

Côté GT, la bagarre risque bien d’être aussi somptueuse avec cinq Porsche 998 GT3 très bien conduites qui vont assurer le spectacle : " Fred " Bouvy, John Wartique, Pascal Gaban, Renaud Verreydt, Romain Delhez et Gino Bux, excusez du peu !

Et puis quelques voitures qui sortent du lot comme la Skoda Fabia S2000 du régional Johan Van den Dries, ou la Dacia Sandero R4 de Florian Jupsin.

En historique, on attend avec impatience la prestation de l’inévitable Lancia Beta Monte-Carlo de Jean-Pierre Vandewauwer, la Ford Sierra Cosworth 4x4 de Dirk Deveux et une meute de Ford Escort emmenée par le leader au championnat Arthur Kerckhove.

Si Grégoire Munster est d’ores et déjà titré au championnat junior et le Néerlandais Timo Vander Marel dans la classe R2, la bagarre entre les petites tractions de cette catégorie sera intéressante elle aussi avec quelques solides candidats à la victoire : Thibaut Mazuin et Gilles Pyck (Peugeot 208 ), Jean-Louis Boesmans (Ford Fiesta) ou encore Timo Van der Marel, (Opel Adam), Lionel Van Bergen (Peugeot 208) et Charles Munster (Opel Adam).

Le Rallye du Condroz se déroule effectivement le samedi 2 et le dimanche 3 novembre, avec deux boucles de 6 spéciales au programme de la première journée et 2 boucles de 4 spéciales le dimanche. Plus de 50.000 spectateurs sont attendus dans la région de Huy.

Le spectacle sera donc au rendez-vous dès le vendredi, à Huy, au Parc d’assistance et à la spéciale d’essai libre de Ben-Ahin (gratuit pour les détenteurs du pass week-end, 5 € pour les autres), avec la traditionnelle séance d’autographes sous le chapiteau à 18h30, la présentation du livre sur Stéphane Prévot sous le chapiteau également de 16 à 18h00 et sur les spéciales, dès le samedi à 9h00 (Wanzoul).