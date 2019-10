Le Megavino nouveau est arrivé !

​​​​​​​Le salon du vin Megavino 2019 se tiendra au Palais 7 de Brussels Expo les 11, 12 et 13 octobre prochain.

Megavino- Bruxelles EXPO - © Tous droits réservés

Cette nouvelle édition dévoilera un changement d’orientation profond qui se traduit par différentes nouveautés mises en place par l’équipe de la société Conceptum SA en charge de l’organisation de cet événement.

Un salon pour le grand public

Megavino est avant tout un salon destiné aux consommateurs avertis ou débutants, passionnés ou simplement curieux. On y vient donc pour passer un bon moment seul, en amoureux, en famille ou entre amis. Vous n’êtes pas professionnel ? Tant mieux, ce salon est pour vous !

Le grand retour des vignerons

Les vignerons sont de retour à Megavino, avec une forte présence française avec une délégation de 40 vignerons indépendants, mais également des représentants des vignobles d’Italie, du Portugal, de Roumanie, de Bulgarie et de Belgique, évidemment. Les hommes et les femmes qui font le vin seront donc présents pour partager leur passion et le fruit de leur travail avec les consommateurs belges dont la bonne réputation n’est plus à faire.

La vente de vin sur le salon

Rencontrer le vigneron, déguster, échanger, avoir un coup de cœur et ne pas pouvoir acheter le vin, quelle frustration ! Ce temps est révolu. Durant votre visite, achetez vos vins en direct auprès des vignerons. Avant de quitter les lieux, passez à la zone d’enlèvement, on y prépare votre commande pendant que vous allez chercher votre véhicule et on vous aide à charger vos précieux flacons quelques minutes plus tard.

Les ateliers et animations

Un espace dédié aux animations et ateliers ludiques sur le thème du vin. Vous pourrez y assister à de courtes dégustations animées par différentes personnalités du monde du vin et de la gastronomie, mais également tester vos connaissances lors d’ateliers de dégustation à l’aveugle, d’assemblage ou d’accords mets et vin. Ne manquez pas cette opportunité d’échanger avec Eric Boschman, Vicky Corbeels, Pascal Jassogne ou Marc Roisin dans une ambiance décontractée.

La Sélection Vinogusto

La dégustation de vins sera évidemment la principale activité, avec des milliers de références à découvrir, et le risque de s’y perdre un peu aussi. Il est donc recommandé de planifier sa visite par région ou par type de vin, ou encore sur base de la Sélection Vinogusto effectuée par un comité de dégustation piloté par Eric Boschman et Marc Roisin.

Plus d’info & tickets en ligne via : megavino