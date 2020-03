Le Grand Bleu" revient au cinéma le 31 mars en ciné-concert pour une soirée inoubliable!

Nombreux disques d’or et de platine avec plus de trois millions d’exemplaires vendus

Le Grand Bleu - Introduit par Eric Serra

Nous avons rencontré le compositeur lors de son passage à Bruxelles en octobre dernier. Il nous explique notamment comment il a écrit cette musique incroyablement liée au film.

La rédaction : Eric Serra, la musique du "Grand Bleu", c’est une énorme référence. Votre musique est indissociable de ce film. Lorsque vous écriviez cette musique, aviez-vous déjà l’impression que vous alliez devenir ce troisième élément dans ce duel entre Jacques Mayol et Enzo Maiorca ?

Eric Serra : Non, je ne me rendais pas compte de cela.

La première fois que Luc Besson (le réalisateur) m’a parlé du " Grand Bleu ", c’était 3 ans avant le tournage du film. Il m’a raconté l’histoire du " vrai " Jacques Mayol que je ne connaissais pas. Je n’étais pas spécialement branché plongée à l’époque et encore moins apnée.

Luc me fait visionner une vidéo sur le record en apnée de Jacques Mayol (105 m à cette époque). Un documentaire avec toute la préparation (yoga) et bien entendu son record. J’ai donc découvert l’apnée grâce à ce documentaire. J’avoue avoir été bouleversé, j’ai adoré, j’ai trouvé cela magnifique par l’exploit sportif de haut niveau et par le côté très zen et spirituel de ce documentaire.

Cela a été pour moi le déclenchement de l’écriture musicale. J’ai eu l’occasion de le rencontrer, il nous a, Luc et moi, initiés à sa technique et bien entendu nous avons alors pratiqués l’apnée ensemble.

J’ai fait beaucoup d’apnée avant d’écrire la musique du " Grand Bleu ". Cela m’a permis de ressentir les sensations des apnéistes.

Pour vous donner un exemple, en méditerranée, on se mettait sur un fond de 10, 12 mètres, on se couchait au fond, bien lestés et on restait le plus longtemps possible, allongés pendant de longues minutes en regardant vers la surface… Ça c’était ... (Éric sourit).

C’étaient des sensations uniques qu’on ne connaît nulle part ailleurs et qui sont très fortes.

Tout ça évidemment m’a influencé pour écrire la musique du film. Je pense que les gens en avaient besoin à ce moment-là.

La rédaction : Vous expliquiez que pour comprendre et ressentir les sensations en plongées, vous vous êtes initié à la technique de Jacques Mayol. Elle consiste en quoi ?

ES : Sa méthode était simple, il pratiquait le yoga axé principalement sur la respiration.

La rédaction : Jacques Mayol était un plongeur reconnu par ses pairs comme l’un des plus grands. Lors de vos rencontres, quel genre d’homme était-il ?

ES : Je l’ai rencontré lorsqu’il était déjà âgé, c’était un homme assez paradoxal … Il était à la fois très zen et en même temps avec un ego surdimensionné. Lors de nos quelques rencontres nous avons essentiellement parlé d’apnée et bien entendu des plongés que nous avions faites.

Mais personnellement, je ne l’ai pas fréquenté longtemps et donc je ne peux, honnêtement, pas vous dire quel genre d’homme il était vraiment.

La rédaction : Aujourd’hui encore, vous pratiquez l’apnée en mer ?

ES : Cela m’arrive encore mais beaucoup moins maintenant. A chaque fois que je suis au bord de la mer, je ne peux pas m’empêcher d’aller voir ce qu’il y a en bas.

La rédaction : Le 31 mars prochain, au Palais 12 du Heysel, sera projeté sur grand écran la version longue du " Grand Bleu ". A cette occasion vous jouerez en " live ", c’est-à-dire sur scène avec 6 autres musiciens, la musique et les sons originaux du film. Pourquoi avoir accepté ce challenge ? Ce n’est pas un exercice facile !

ES : Non, ce n’est pas facile. C’est un gros challenge. C’est très intéressant et cela me plaît. Et puis surtout, après l’avoir fait 2 fois à Paris l’année dernière, j’ai pu constater l’effet que cela faisait sur le public. Les gens sont bouleversés en sortant de ce ciné-concert, c’est le film " Le Grand Bleu " avec une dimension émotionnelle décuplée. Oui cela m’amuse.

Et puis il y a aussi le challenge technique, c’est très complexe comme technologie. On joue vraiment la musique du film, note pour note par rapport à l’original et synchronisés à l’image près.

Pour arriver à cela, derrière l’écran c’est la NASA …

Interview : Sylviane Godin