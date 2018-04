Le développement durable, l’ #écoconstruction, la #mobilité douce, le #bio, le bien-être, … tout cela vous intéresse ? Vous souhaitez intégrer ces concepts dans votre quotidien sans trop savoir comment vous y prendre ?

Avec sa devise " Construire Demain aujourd’hui ", le Festival Tomorrownow a pour objectif de vous apporter des réponses et nourrir votre réflexion.

Exposants, conférences, ateliers, débats, animations, films, présentations d’offres et d’initiatives en matière de " comportement responsable ", tout est réuni pour vous fournir un maximum d’outils. Dans tous les domaines du quotidien. De l'habitat à l'alimentation, en passant par la mobilité, l'énergie, la santé et le bien-être, le tourisme, etc.

Tomorrow Now , l’événement pour construire un avenir plus " vert ", un monde où l’on se sent bien !

Bienvenue !