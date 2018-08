Le Festival le plus Barges de l’été !

Le festival le plus barge de l’été installe pour la 8ème fois sa scène flottante au pied des vestiges de l’abbaye d’Aulne, dans un décor naturel enchanteur. Les organisateurs annoncent une édition plus explosive que jamais. Comme chaque année, la programmation est axée sur la convivialité et fait la part belle aux artistes belges et étrangers du moment. Trois jours d’ambiance musicale à partager entre potes ou en famille. N’attendez pas : embarquez pour le festival le plus barge de l’été et réservez vite vos places !

Un vendredi 100% Rock avec BB BRUNES, MONTEVIDEO, ELVIS BLACK STARS, DHOLES, Sunday CHARMERS…et CASSIUS pour terminer la journée version Dancefloor jusqu’au bout de la nuit.

Un samedi familial et ensoleillé avec en têtes d’affiche SLIMANE, CLAUDIO CAPEO, ARCADIAN, BLANCHE, KID NOIZE….

Et enfin, un dimanche de barges avec une succession de stars de la Hip-Hop tels que NISKA, VITAA, LARTISTE, CABALLERO@JEANJASS, LA SMALA…

Rendez-vous aux pieds de la scène flottante les 31 août, 1 et 2 septembre, vous allez chavirer de plaisir.

Dates : vendredi 31 août, samedi 1er et dimanche 2 septembre 2018, à l’abbaye d’Aulne (Thuin).

Ouverture des portes à partir de 15H.

Lien : http://scenesursambre.070.be/tickets/