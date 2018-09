"Le cyclisme qu’on aime"

Rendez-vous incontournable du calendrier International de fin de saison, l’Eurométropole Tour aura un cachet particulier, étant donné que notre épreuve se situe cette année huit jours avant les " Championnats du Monde " à Innsbruck.

Aussi, le plateau proposé n’a jamais aussi été relevé, 25 équipes au départ avec de très grands champions qui vont en découdre durant 2 jours dans la région. En effet Le Royal Cazeau-Pédale de Templeuve est à l’initiative d’une collaboration avec les organisateurs du Grand Prix d’Isbergues qui se déroulera le lendemain de notre épreuve, ce qui veut dire que les coureurs inscrits le samedi se retrouveront le lendemain dans le Nord de la France.

Notre épreuve, seule épreuve wallonne d’un jour classée en Hors Catégorie en est cette année à sa 78ème édition. Cette longévité est due d’abord au sérieux de notre organisation, à nos nombreux partenaires fidèles, aux différentes villes qui nous accueillent depuis de longues années mais aussi et surtout grâce à tous nos " Bénévoles ".

Avec ces partenaires exceptionnels nous avons pu réaliser de très grandes manifestations ( Le Franco-Belge, des Championnats de Belgique, de wallonie, la Fête à Tom Boonen, passage du Tour de France à Templeuve Belgique et dernièrement, passage du Tour à Templeuve France jumelé avec la Finale de laCoupe du Monde de Football ).

L’Eurometropole Tour, nous l’avons voulu accessible et festif, cela doit être la Grande Fête du vélo pourtous. Depuis de nombreuses années notre épreuve est retransmise en direct sur les chaînes nationales et internationales ( RTBF, VTM, Eurosports sans oublier nos Télés Locales ) ce qui est une excellente vitrine pour notre Wallonie et les villes " Départ " et " Arrivée " qui nous accueillent.

Je ne saurais terminer ces quelques lignes sans adresser mes remerciements à toutes les personnes impliquées bénévolement dans cette organisation sans lesquelles aucune épreuve cycliste ne pourrait avoir lieu. Place maintenant aux coureurs, qu’ils soient les ambassadeurs de notre sport auprès du public que l’on espère nombreux en nous offrant un spectacle de qualité jusqu’à la ligne d’arrivée.

Retrouvez-nous en direct sur : www.eurometropoletour.com