Le Benelux Word RX of Spa-Francorchamps les 9-10 octobre : un concentré de show !

C’est un nouveau grand week-end de sport moteur qui s’annonce au Circuit de Spa-Francorchamps, avec la deuxième édition du Benelux World RX of Spa-Francorchamps. La sixième manche du championnat sera par ailleurs la dernière occasion cette année, déjà, de voir évoluer les 4 disciplines phares lors d’un même week-end : World RX1, RX2e, Euro RX1 et Euro RX3.

Un cocktail qui promet d’être explosif !

La présence de toutes les séries sur le Circuit est une formidable opportunité de démontrer que thermique et électrique sont totalement complémentaires. C’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour le World RX. Avec le RX2e, ce sont des voitures 100% électriques, 335 cv, 4 roues motrices et qui abattent le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes que vous découvrirez. Le Circuit de Spa-Francorchamps à un rôle à jouer dans l’innovation technologique du secteur des sports moteurs et prouve une fois encore sa volonté de se positionner en tant qu’acteur majeur dans ces évolutions.