Le 97e Brussels Motor Show... Un grand cru en perspective

97e Brussels Motor Show

Véritable exception dans le paysage mondial des salons automobiles, le Brussels Motor Show, dont la 97e édition se déroulera du 19 au 27 janvier 2019 dans les palais de Brussels Expo, pourra compter sur une affiche complète réunissant l’ensemble des principaux constructeurs automobiles actifs sur le marché européen.



Forte de 110.000 m² assurant la promotion de l’automobile, du deux-roues motorisé, des véhicules utilitaires légers ainsi que des engins de nouvelle mobilité et de mobilité partagée (Salon #WeAreMobility), la manifestation bruxelloise se profile une fois encore comme un événement incontournable pour tout amateur de mobilité sur deux ou quatre roues !

Et pour la première fois depuis sa création en 2011, le Salon Dream Cars sera cette année accessible au public durant l’intégralité du Brussels Motor Show. De quoi célébrer dignement la cinquième édition de ce rendez-vous incontournable pour tout amateur d’automobile de prestige !



SE PROCURER DES TICKETS ?

Acheter des tickets peut se faire via la boutique online à un tarif avantageux (et en évitant les files aux caisses ????). Le tarif des tickets en prévente est uniquement disponible sur l’e-shop jusqu’au 15/01/2019 inclus. Après cette date, les tickets en ligne et à la caisse seront au même tarif.

N’attendez donc pas et rendez-vous dès aujourd’hui sur la boutique online du salon de l'auto !



TICKETS AVANTAGEUX ?

En plus de la réduction sur les tickets en prévente (avant le 15/01/2019), nous vous proposons deux packs comprenant la visite de Dream Cars et du Salon de l’Auto. Le mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 janvier, vous pourrez visiter le salon Dream Cars sans supplément (uniquement dans l’e-shop) avec le Bonus-pack ! Pour les autres jours, le Dream Pack (disponible en ligne et à la caisse) vous donnera accès aux deux Salons à un tarif avantageux.

https://www.autosalon.be/fr/ticket