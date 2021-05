Le 6/8 vous offre un séjour à vélo (électrique) en Val de Loire !

4 jours de location de 2 vélos à assistance électrique fournis avec batterie, chargeur, antivol plus sacoches et leur rapatriement

A seulement 5 heures de route de la Belgique, département du Val de Loire (ou Vallée de la Loire) est classée, sur 280 km, Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco pour ses paysages exceptionnels et son impressionnante concentration de châteaux prestigieux en bord de Loire. Des châteaux construits ou fortement remaniés à la Renaissance (15e et 16e siècles) pour servir de résidences aux Rois de France et membres de la Cour.

Cette destination est très agréable et facile à découvrir à vélo (et vélo électrique!). Il existe des grands itinéraires à suivre sur plusieurs jours, en faisant étape chez des prestataires labellisés "Accueil Vélo" (hébergements, restos, réparateurs de vélos, loueurs…) spécialement pensés pour faciliter les vacances des cyclotouristes. L’un de ces grands itinéraires est "La Loire à vélo" qui longe le fleuve royal et ses châteaux. Mais il existe aussi de charmantes boucles à réaliser en quelques heures dans d’autres jolis coins du Loir-et-Cher, notamment dans les Vallées du Loir et du Cher (2 rivières affluents de la Loire) et en Sologne, un territoire naturel aux paysages envoûtants de forêts, landes et marais, montrés au cinéma en 2017 dans le film de Nicolas Vanier (enfant du pays), "L’Ecole Buissonnière". Au total: 1000 km d’itinéraires balisés suivant de petites routes sécurisées, à la découverte de charmants villages (certains classés parmi les Plus Beaux Villages de France), de vignobles, de châteaux et même d’habitations troglodytiques (creusées dans la roche!) typiques de la région.

Les Châteaux de la Loire sont très différents les uns des autres; ils ont chacun leur histoire et peuvent se visiter de façon originale. Le plus grand des Châteaux de la Loire est Chambord, construit pour le Roi François 1er (sa chambre se visite) et qui aurait été dessiné par Léonard de Vinci (il vécut ses dernières années dans la région), avec le plus grand parc clos d’Europe, où se déroulaient des fêtes somptueuses à l’époque de Louis 14. Du temps de Louis 14, on visite aussi le théâtre où Molière s’est produit plusieurs fois. Quant au parc, on peut le visiter en voiturette électrique, mais aussi en bateau électrique, sur le canal qui traverse le domaine.