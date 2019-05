Le 5 mai, participez au plus grand évènement running et santé de Wallonie !

​​​​​​​Le dimanche 5 mai 2019 aura lieu la 11ème édition des Lampiris 15km de Liège Métropole.

; - © Tous droits réservés

La première édition, organisée à cheval sur les communes de Liège et Herstal, avait été organisée le 14 avril 2009. Au fil du temps, l’évènement est devenu le plus grand rendez-vous running et santé de Wallonie et rassemble déjà près de 7.000 coureurs !

Le parcours dévoilera les atouts la Cité Ardente (parc de la Boverie, gare des Guillemins, Place Saint-Lambert, la passerelle la Belle Liégeoise etc.) et proposera aux valeureux participants de nombreuses animations sur les 7 distances : 15km, 7km, 3km, courses enfants, trail 25km, marches de 16km ou … 6km dans “le cœur historique” de Liège.

Un tee-shirt est offert aux 3.000 premiers inscrits.

C’est beau une métropole qui court !



7 bonnes raisons de participer