Le 1er septembre, rendez-vous à Charleroi pour la première édition du Handisport Day!

La première édition du Handisport Day a lieu le 1er septembre 2019 à Charleroi et est organisée par l’association à but non lucratif Faites du sport, en collaboration avec la Ligue Handisport francophone et les Spirou Ladies de Charleroi.

Cet événement "handisport" rassemble des personnes en situation de handicap et des personnes valides dans diverses activités sportives. Le Handisport Day a pour but de faire découvrir les nombreuses possibilités sportives qui s’offrent aux sportifs porteurs d’une déficience ainsi que les sports qui peuvent se pratiquer en inclusion aux côtés de sportifs valides.

L’activité principale de la journée est une course de 5,2 ou 9,5 km qui passera par plusieurs points d’intérêt touristique et patrimonial de la ville. Une course spéciale est également organisée pour les enfants.

En plus du running de 5,2 ou 9,5 km, toutes sortes d’activités de handisports seront présentées: basketball en chaise roulante, football pour les malvoyants (cécifoot), zumba en chaise roulante, etc. Il y aura également plusieurs matchs d’exhibition: futsal, basket-ball en fauteuil roulant et Spirou Ladies.

Les deux ambassadeurs officiels de l’événement ne sont autre que Jean-Michel Saive, le plus grand joueur belge de l’histoire du tennis de table, et Nigel Bailly, pilote de course originaire de la région de Charleroi.

Tous les bénéfices générés par la manifestation seront reversés au nouveau projet CAP 48 "Cap sur l’Or", qui vise à aider les handisportifs francophones à atteindre le plus haut niveau international.