Ce mardi, c’est la Journée mondiale de la radio !

A cette occasion, Vivacité vous offre des récepteurs radio numériques compatibles FM, DAB+ et internet de la marque PURE EVOKE F3. Pourquoi ce cadeau numérique ? parce que la FM va progressivement être remplacée par la technologie numérique DAB+, qui arrive massivement en Belgique. Le DABplus vous offre de nombreux avantages : plus de stations de radio disponibles, plus de confort d’écoute grâce à la qualité numérique, plus de données sur les programmes en cours sous forme de textes et d’images, plus de services comme l’info trafic en temps réel, etc..

Ecoutez Vivacité ce mardi et remportez votre nouveau récepteur radio numérique!