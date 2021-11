La Journée de l’Artisan de retour le dimanche 21 novembre 2021

Dans tout le pays, le grand public pourra à nouveau découvrir leur savoir-faire et leur passion au travers d’activités variées et originales, voire inédites . Organisée depuis 2006 par le SPF Économie, avec le soutien du ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, la Journée de l’Artisan a pour objectif de mettre en lumière le savoir- faire et le talent de nombreux artisans actifs en Belgique.

© Journée de l'artisan

Durant cette édition 2021, le grand public pourra découvrir plus de 50 activités, à la fois traditionnelles mais aussi parfois innovantes.

"Après de longs mois perturbés par la crise sanitaire, laquelle nous avait contraint l’an dernier à décliner l’événement sous une autre forme – le Mois de l’Artisan -, nous sommes heureux que la Journée de l’Artisan puisse faire son grand retour cette année.

L’édition 2021 offrira à nouveau l’occasion pour le grand public, d’une part, de s’immerger dans le monde des artisans au travers de visites, de démonstrations, de dégustations ou encore d’ateliers pratiques ; d’autre part de rencontrer les préoccupations des consommateurs qui souhaitent favoriser le retour à une production locale et non décentralisable et disposer de produits utiles et de qualité.

La Journée de l’Artisan permettra plus généralement de mettre en valeur le travail des artisans et de leur offrir un soutien plus que jamais nécessaire dans cette période tourmentée." Etienne Mignolet, porte-parole du SPF Economie