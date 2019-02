La jeune chanteuse "HOSHI" en concert le Mercredi 27 Mars 2019, salle La Madeleine à Bruxelles !

À tout juste 21 ans, Hoshi a tout du diamant brut. Une étoile tombée du ciel. Dans ses chansons, armée d’une simple guitare acoustique, elle balance tout, sans s’économiser. Sa rage et sa jeunesse. Ses espoirs et ses doutes. Ses amours et sa mélancolie. Sa tendresse aussi, et le don que cette solitaire a pour observer en silence les gens autour d’elle, avec finesse, sans jugement, et de brosser ensuite des portraits d’eux qui leur ressemblent. Et puis il y a cette voix. Une sublime voix rauque et éraillée qui lui donnerait facilement dix ans de plus, et qu’elle pousse, avec une intensité bouleversante, dans les extrêmes, jusqu’à la fêlure. Car Hoshi, malgré son jeune âge, a compris d’emblée que les failles et les blessures qu’on devine à demi-notes chez certains artistes étaient bien plus belles qu’une recherche effrénée de la perfection. Après des prestations remarquées aux Francofolies de Spa et aux Solidarités cet été, c’est à présent en salle qu’Hoshi viendra présenter son premier album, "Il suffit d’y croire" ! Le rendez-vous est fixé au mercredi 27 mars 2019 à la Madeleine à Bruxelles. Un talent à découvrir absolument sur scène !