La Grande Evasion vous propose des vacances de stars...

On vous emmène passer des vacances de stars à la Côte d’Azur!

Direction Sainte-Maxime, dans la toute nouvelle résidence de Madame Vacances " Les Villas Restanques du Carré Beauchêne ", où vous séjournerez une semaine dans une villa de luxe 6 personnes avec jardin et piscine privée, sur les hauteurs du Golfe de Saint-Tropez. Vous connaissez déjà Sainte-Maxime et la Côte d’Azur? Dites-le nous sur notre page Facebook!

Séjour offert : Une semaine dans une villa 3 chambres (6 personnes) de style provençal avec jardin et piscine privative à la nouvelle résidence Madame Vacances " Villas Restanques du Carré Beauchêne " avec, entre autres: vaste salon avec cuisine ouverte et bar américain, une salle de bain et une salle de douche, ainsi que de grandes fenêtres ouvrant sur la terrasse ombragée et les extérieurs. Dans la maison, il y a aussi air conditionné, wifi, enceintes bluetooth, livres, jeux, peignoirs (même pour les enfants!),... La résidence, comme les autres établissements du groupe Madame Vacances, propose de nombreux services complémentaires en supplément: livraison du petit déjeuner le premier matin, navettes depuis l’aéroport, réservation des sorties et même Chef, prof de pilates ou masseur à domicile!

Validité: jusqu’au 29 juin 2019, hors mois d’août 2018 et week-ends fériés 2019 et selon disponibilités