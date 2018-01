La Grande Evasion vous offre un séjour de luxe à Chantilly !

A l’approche de la Saint-Valentin, on vous offre la vie de château dans une ville princière !

Direction Chantilly, tout près de Paris et du Parc Astérix, pour séjourner au Tiara Château Hôtel Mont Royal, un hôtel 5 étoiles installé dans un château du 19e siècle en plein cœur de la forêt de Chantilly, ancien domaine de chasse des rois de France. Vous y profiterez du spa, du restaurant dans l’ancienne salle de bal, de la piscine intérieure, du luxueux petit déjeuner buffet et d’un accueil VIP ! Vous connaissez déjà Chantilly, sa crème fouettée, ses châteaux et ses activités hippiques ? Dites-le nous sur Facebook!

Séjour offert : un prestigieux séjour de 2 nuits pour 2 personnes au Tiara Château Hôtel Mont Royal Chantilly, avec accueil VIP, petits déjeuners buffet et accès au spa de l’hôtel.

Validité : jusqu’à fin août 2018, selon disponibilités.