La Grande Evasion vous offre un séjour autour de Nîmes!»

"Vous l’entendez, le chant des cigales?

On continue à vous faire voyager par les ondes et on vous emmène découvrir l’agglomération nîmoise: 38 communes de charme autour de Nîmes, entre Cévennes et Camargue, garrigue et Costières de Nîmes; dont la jolie cité de Saint-Gilles où l’on vous offre des vacances au Domaine de la Fosse!

Ce mas traditionnel avec grand jardin, piscine, spa, sauna et table d’hôtes vous a réservé un séjour de rêve pour 2021!".

Comment participer ?

Ecoutez VivaCité ce samedi, entre 14h et 16h et vous aurez peut-être la chance de remporter ce superbe séjour.

Vous connaissez déjà Nîmes? Venez partagez vos souvenirs de vacances,sur notre page Facebook La Grande Évasion.