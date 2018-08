La Grande Evasion vous offre des vacances de rêve... aux Seychelles!

l’île-capitale, au bord d’une plage paradisiaque. L’hôtel compte notamment piscine, spa, centre de remise en forme, 2 restaurants, 2 bars, club enfants et propose différentes activités: cours de cuisine, balades à cheval, yoga et méditation, tennis, beach volley,… L’hôtel se trouve au pied du Parc National de Morne Seychellois (le point culminant des Seychelles) et à 30 minutes de route de la capitale, Victoria, avec son marché, ses maisons coloniales et créoles colorées.