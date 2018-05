La Grande Evasion vous fait découvrir le Québec version été indien!

On vous offre un circuit inoubliable au Québec à l’été indien, lorsque les couleurs de la nature sont les plus belles!

11 jours avec, au programme, les villes de Montréal et Québec, les régions de Tadoussac, Charlevoix, du Sagueney et de la Mauricie, observation des baleines, croisière sur la Malbaie, les chutes de Montmorency, l’île bucolique d’Orléans sur le fleuve Saint-Laurent… C’est Siel Canada, spécialiste du Canada, qui vous offre le voyage et Air Transat qui vous conduit jusqu’à Montréal en vol direct depuis Bruxelles! Vous connaissez déjà le Québec? Dites-le nous sur notre page Facebook!

Séjour offert : Siel Canada vous offre son circuit de 11 jours/10 nuits "Le Meilleur du Québec" pour 2 personnes, avec vols A/R directs Bruxelles-Montréal opérés par Air Transat, les services du guide-chauffeur francophone, l’hébergement en hôtels ou auberges de charme 3 ou 4*, les repas tels que mentionnés au programme (tous les petits déjeuners, 2 repas de midi et 5 dîners), les visites et excursions (voir programme complet sur http://www.sielcanada.com/produit/meilleur-du-quebec-petit-groupe/).

Validité: départ au choix le 21 ou le 28 septembre, suivant disponibilité au moment de la réservation.