La Grande Evasion vous emmène sous le soleil de la montagne...

Direction la montagne sous le soleil au cœur des Hautes-Alpes PURE ALPES, en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur!

On vous emmène aux Sources du Buëch, une vallée de moyenne montagne, aux portes du Dévoluy et des Baronnies provençales; un territoire à la nature vierge, vaste terrain de jeux pour les balades à pied, à vélo et à cheval. Pour vous loger: un bungalow en pleine nature au cœur du centre équestre. Vous connaissez déjà la Vallée du Buëch et les Hautes-Alpes? Dites-le nous sur notre page Facebook!

Séjour offert : Séjour d’une semaine pour 4 personnes dans un bungalow avec terrasse et tout équipé au cœur du centre équestre Les Sabots de Vénus, dans un cadre naturel et calme de montagne, comprenant également une journée de randonnée à cheval.

Validité: du 01 septembre 2018 au 30 octobre 2018 et du 01 avril 2019 au 30 juin 2019, selon disponibilités