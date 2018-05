La Grande Evasion vous emmène sous le soleil de l'Italie

En 2018, Palerme est Capitale italienne de la Culture!

C’est donc plus que jamais le moment de partir en Sicile et on vous y emmène grâce à Emozioni, LE spécialiste belge de l’Italie, qui vous offre un incroyable circuit d’une semaine, à bord de votre voiture de location et en logeant en agritourisme, découvrir non seulement Palerme mais aussi les cités historiques, les vignobles, les plages et marais salants de l’Ouest de la plus belle île de Méditerranée. Vous connaissez déjà Palerme et la Sicile? Dites-le nous sur notre page Facebook!

Séjour offert : Emozioni vous offre un circuit "Sicilia Fenicia" pour 2 personnes (en chambre double) dans l’Ouest de la Sicile, avec vols A/R Bruxelles-Palerme, la voiture de location et les logements en agritourisme. Au programme des découvertes, notamment: Palerme (Capitale italienne de la Culture 2018), Marsala (connue pour son vignoble de Marsala), les Madonies (plus haute chaîne de montagne de Sicile, plantée de villages médiévaux), Agrigente et sa Vallée des Temples, Cefalu (station balnéaire aux eaux turquoise et superbe cité historique connue pour sa cathédrale normande), l’île de Mothya...

Validité: jusqu’au 10/10/2018, selon disponibilités et hors période 16/7 -> 24/8.