La Grande Evasion vous emmène en Sicile

On vous offre la dolce vita et le soleil de Sicile cette semaine!

Vous partirez avec Emozioni, tour-opérateur belge spécialiste de l’Italie et séjournerez une semaine dans un agrotourisme, à la Casa Damma, pour passer des vacances au plus près de la culture et de la gastronomie siciliennes. Avec votre voiture de location, vous serez aussi à 2 pas des plages de rêve et de Syracuse, l’une des plus belles villes baroques de l’île. Vous connaissez déjà la Sicile? Dites-le nous sur notre page Facebook!

Descriptif du séjour: Séjour d’une semaine pour 2 personnes, avec petits déjeuners, à l’Agriturismo Case Damma, superbe ferme traditionnelle avec chambres de charme et piscine, à 15 minutes des plages et du centre historique de Syracuse (merveille baroque au bord de la mer) + la location de voiture pour 7 jours (cat A) + les vols aller/retour avec RyanAir (avec bagage en soute).

Validité: validité jusqu’au 31/7/2019, selon disponibilités de l’hébergement au moment de la réservation et des vols Ryanair, qui n’opèrent pas à certaines périodes, notamment en hiver. Possibilité de tout de même partir en hiver, mais alors avec une autre compagnie aérienne et donc un supplément à charge du gagnant.