La Grande Evasion vous emmène en pays Cathare

Sable fin, soleil, vignobles et Pyrénées…

Voilà le programme des vacances dans l’Aude - Pays Cathare que nous vous offrons cette semaine! Pour vous loger? Le Camping 4 * LVL Les Ayguades, entre lagune et Méditerranée, avec accès direct à la plage. Et de là, à vous la découverte de Carcassonne, Narbonne et du Canal du Midi. Vous connaissez déjà l’Aude? Dites-le nous sur notre page Facebook!

Descriptif du séjour: Séjour d’une semaine pour 4 personnes dans un chalet ou mobli-home au Camping 4* LVL Les Ayguades, dans la station balnéaire de Gruissan, avec une situation exceptionnelle, bordé d’une lagune d’un côté et de la mer Méditerranée de l’autre, avec accès direct à la plage. Le camping propose, entre autres: un restaurant panoramique avec vue sur la mer, un centre aqualudique (avec aussi piscines), des animations pour toute la famille (en saison).

Validité: du 03 septembre au 11 novembre 2018 et de l'ouverture 2019 (le 22 mars, à confirmer) au 30 juin 2019. En fonction des disponibilités au moment de la réservation.