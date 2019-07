La Grande Evasion vous emmène en Corse dans un club Belambra

Séjour offert

Décrochez votre séjour d’une valeur de 2.000€

Un BON A VALOIR pour 1 SEMAINE DE VACANCES POUR 4 PERSONNES EN DEMI-PENSION - trop belle la vie !

Ce bon à valoir est valable 1 an pour un séjour de la durée et de la valeur mentionnées ci-dessus, sur le catalogue Belambra, sur la base d’un logement Confort (Privilège pour Anglet, RBC, Arc 1800), jusqu’à 4 personnes en demi-pension et jusqu’à 6 personnes en location (1 bébé = 1 personne).

Séjour valable hors vacances scolaires de fin d’année (du 29/12/2019 au 04/01/2020) sauf sites littoral, hors vacances scolaires d’hiver (08/02/2020 au 07/03/2020) sauf sites littoral, hors sites packagés en hiver (Saisies DP, Orcières DP, Arc 2000, Arc 1800, La Plagne), hors vacances scolaires d’été (du 06/07/2019 au 24/08/2019) sauf sites montagne, hors ponts, hors options complémentaires, hors transports et hors dépenses personnelles et dans la limite des places disponibles.

Bon non valable sur les hôtels " Magendie " et " Villemanzy ".

L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable si les dates choisies par le gagnant étaient impossibles pour cause d’indisponibilité de l’hébergement. Offre non rétroactive. Le bon ne pourra en aucun cas être échangé contre sa valeur en espèce ou contre un autre bon. Le bon est nominatif et ne peut être cédé à un tiers. Il ne peut valoir pour acompte et est utilisable 1 seule fois. La valeur de ce bon est une valeur maximale. Aucun remboursement ne sera effectué si le coût du séjour choisi est inférieur à la valeur du bon. Toute réservation est définitive, non modifiable "

Les séjours ne comprennent pas :

- l’acheminement jusqu’au Club de vacances,

- les prestations complémentaires :

o les dépenses personnelles sur place,

o les repas hors ceux prévus dans la formule ½ Pension, ou l’ensemble des repas si le gagnant choisit un club en formule location simple,

o les forfaits de remontées mécaniques,

o la location du matériel de ski,

o les assurances.