La Grande Evasion vous emmène en citytrip à Lodz !

Un cityrip en Pologne vous tente ? La Grande Evasion vous offre 4 jours et 3 nuits à Lodz ! Histoire, culture et fête au rendez-vous !

On vous emmène en citytrip dans une destination qui monte, qui monte… Direction "Woudch" (qu’on écrit "Lodz") ! La 3e ville de Pologne, dont le paysage post-industriel, avec ses anciennes usines et manufactures, a été colonisé par des d’excellents restaurants, des cafés et bars branchés, des musées, des galeries d’art, des boutiques de designers, des studios de mode,… On vous emmène dans une ville réinventée en quelques années à peine, où vous pourrez faire la fête autant que vous cultiver. Vous connaissez déjà Lodz ? Dites-le nous sur Facebook!

Séjour offert : Citytrip de 4 jours/3 nuits à Lodz, pour 2 personnes, incluant :

Les vols A/R Charleroi-Varsovie, puis transferts privés A/R jusqu’à Lodz (1h30 de route).

3 nuits en chambre double à l’hôtel Double Tree by Hilton 4*, dans le centre de Lodz, avec petits déjeuners. Cet hôtel est installé dans le centre de Lodz, dans les bâtiments des anciens studios de cinéma de la ville.

Dîner avec dégustation de bière locale au restaurant de l’hôtel, Stare Kino (le "Vieux Cinéma", prononciation "staré kino").

Visite de la ville avec le jeu multimédia TamTu (prononciation "tametou")

Concert de Jazz au "Summer Jazz Academy" (si le séjour s’effectue au mois de juillet ou août car ce sont des concerts organisés pendant les weekends d’été)

Visite guidée de EC1 (centre de sciences et d’expérimentations, planétarium, événements).

2 entrées pour le Salon des Vacances de Bruxelles (1 au 4 février) pour y rencontrer les Offices de Tourisme de la Région de Lodz et de Pologne.

Validité : du 12 mars au 30 octobre 2018, selon disponibilités. Pensez à réserver au plus tôt et minimum 6 semaines avant la date de départ souhaitée.