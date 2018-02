La Grande Evasion vous emmène en citytrip à Gdansk!

Gdansk, c’est la capitale de l’ambre, mais aussi la "Perle de la Baltique"... Une cité de charme et d’histoire face à la mer, classée 3e meilleure destination européenne en 2017. Vous séjournerez à l’Hôtel Hanza 4*, en plein centre historique, au bord d’un des cours d’eau qui traversent la ville. Vous connaissez déjà Gdansk? Dites-le nous sur Facebook!

Séjour offert : Citytrip de 3 nuits pour 2 personnes à Gdansk, avec logement en chambre double et petits déjeuners à l’Hôtel Hanza 4*, en plein centre historique de la ville. Sont également inclus: les vols A/R depuis Bruxelles (avec escale à Varsovie ou autre ville, selon les horaires), ainsi qu’une bouteille de la fameuse liqueur Goldwasser qui contient des feuilles d’or (fournie avant le départ) et 2 entrées pour le vernissage, le 28/2 à Tour & Taxis à Bruxelles, de l’expo "Ambre de la Baltique, tradition et innovation" (une belle soirée, en présence d’artistes, de représentants de Gdansk, de l’Ambassadeur de Pologne…)

Validité : du 1er avril au 30 septembre 2018, selon disponibilités de l’hôtel. Pensez à réserver au plus tôt et min. 6 semaines avant la date de départ souhaitée.