La Grande Evasion vous emmène déjà en vacances d'été!

Pendant les vacances de printemps, VivaCité vous emmène déjà en vacances d’été avec les Clubs Belambra. Direction le Sud ! Chaque matin, nous vous ferons découvrir une région de la Provence, des Alpes ou de la Côte d’Azur… Gagnez vos prochaines vacances en famille en écoutant La Grande Evasion de 9h à 11h du mardi 3 au vendredi 6 avril. Belambra, LE n°1 des clubs de vacances en France.

Séjour offert : Le séjour offert est un séjour d’une semaine (7 nuits) dans un logement de catégorie ‘’Confort’’ pour quatre personnes d’une valeur unitaire jusqu’à concurrence de 2 000 Euros TTC en formule demi-pension (soit 1 818.18 Euros HT) sous la forme de " Bon séjours " (ou " Voucher ") à valoir dans l’un des 58 clubs BELAMBRA présentés dans les catalogues des brochures été ou hiver BELAMBRA hors Hôtel de Paris et Lyon.

Validité: Ce séjour est valable 1 an après sa date d’émission et est à consommer pour les périodes été, hors période du 07 juillet au 25 août 2018 (à l’exception des séjours à la montagne pouvant être consommés sur toute la période estivale, y compris entre le 07 juillet et le 25 août 2018), et pour la période hiver hors vacances de février (soit du 10 février au 10 mars 2018, toutes zones vacances scolaires françaises confondues) et de la semaine du, (du 29 décembre 2018 au 5 janvier 2019) en fonction des places disponibles.